44 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 25 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

44 случая заражения коронавирусом выявили в Приангарье 25 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 656 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 219 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 26 меньше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справились 38 человек, с начала пандемии – 291 460.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизни двух жителей Иркутской области. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 697 пациентов.

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