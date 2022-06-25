В Иркутске пострадали три пассажира въехавшей в дерево "Волги" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске произошло серьезное ДТП. Днем 25 июня на улице Рабочего Штаба уходя от столкновения с другой машиной, водитель автомобиля «Волга» съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате произошедшего пострадали трое пассажиров отечественной легковушки. Их доставили в медучреждения, - рассказали в ведомстве.

На месте находятся полицейские и представители экстренных служб. Все причины и детали происшествия устанавливаются.

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