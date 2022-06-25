Помидоры и капуста подешевели в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за период с 11 по 17 июня цены снизились на 22 товара повседневного спроса и практически не изменились на 29. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона. В целом ценовая ситуация в Приангарье соответствует общероссийской.

- В ведомстве отметили, что что недельная динамика изменения цен на товары первой необходимости имеет позитивную направленность: максимальное снижение цены составило 7,61% (капуста), а максимальное повышение 2,62% (картофель), - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В регионе снизились цены на помидоры (-4,73%), бананы (-1,23%), молоко пастеризованное (-1,14%), крупу гречневую (-0,82%), кур (-0,75%), пшено (-0,75%), сахар (-0,71%), чай черный (-0,46%), яблоки (-0,41%), печенье (-0,18%), свинину (-0,17%), сосиски, колбасу вареную (-0,08%), сардельки (-05%), молоко стерилизованное (-0,01%).

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