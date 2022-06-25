Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске на улице Олонской восстанавливают дорогу. От горожан часто поступали жалобы о состоянии проезжей части. Из-за особенностей грунта весной полотно покрылось трещинами. Специалисты вскрывают асфальтовое покрытие и производят выемку грунта экскаватором. Затем выполняют отсыпку крупным щебнем и щебеночно-песочной смесью. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Пучины на улице Олонской планируют устранить до конца июня. Движение на отремонтированных участках открывают сразу, чтобы происходило естественное уплотнение покрытия, - рассказали в администрации города.

На участке проведут ремонт асфальтовыми картами. Также в Иркутске ямы с помощью машин БЦМ устранили на улицах Левый берег Каи, Ломоносова, 15-й Советский переулок, на перекрестке Трактовой и Генерала Доватора, на бульваре Гагарина и съезде с улицы Олега Кошевого на Трактовую.

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