«Лучи Победы» осветили ночное небо в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Мощные прожекторы осветили ночное небо над Иркутском в рамках всероссийской акции «Лучи Победы». Также яркую иллюминацию установили на городских предприятиях, которые вошли в историю Великой Отечественной войны и внесли особый вклад в Победу. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Лучи можно было увидеть у здания авиационного завода, центрального входа управления ВСЖД на улице Маяковского, на площади у мемориала завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева, - рассказали в администрации Иркутска. - Также небо освещалось над «Вечным огнем Славы» и Байкальским кольцом, где установят стелу «Иркутск – город трудовой доблести». Кроме того, акцию поддержали курорт «Ангара», дворец детского и юношеского творчества на улице Желябова и стадион «Труд».

Напомним, 24 июня в 1945 году прожекторные кольца освещали небо над Красной площадью Москвы во время парада в честь Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. Акция «Лучи Победы» проводится по всей России с 2020 года.

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