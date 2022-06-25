180 килограммов наркотиков изъято в Иркутской области с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье с начала года изъято свыше 180 кг наркотиков. Так, из запрещенных веществ более 5,5 кг - это синтетические наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Интернет-магазины начали предлагать не только наркотики, но и оборудование для лабораторий, - отмечает полковник полиции Ольга Носова. - В этом году в области выявлено четыре нарколаборатории, которые располагались на дачах, в квартирах, гаражах. Из них три в Иркутске и одна в Ангарске. Они специализировались на производстве синтетических наркотиков. Практически весь сбыт наркотиков идет бесконтактным способом, через закладки.

Также за пять месяцев этого года в регионе зафиксировано 873 наркопреступления, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидание закончилось смертью. В Бурятии мужчину у ночного клуба избили арматурой. СК возбудил дело после гибели избитого незнакомцем мужчины возле лаундж-бара в Улан-Удэ. (подробности)

«Пришлось делать трепанацию черепа». Деревянные качели искалечили школьника из Иркутской области. Жительница Иркутска отсудила полмиллиона рублей за травму сына на качелях. (подробности)