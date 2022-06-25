Два пассажира въехавшей в дерево «Волги» погибли в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два пострадавших в ДТП пассажира «Волги» скончались. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Это мужчины 1957 и 1955 года рождения, - уточнили в ведомстве.

Напомним, днем 25 июня на улице Рабочего Штаба, уходя от столкновения с другой машиной, водитель автомобиля «Волга» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате три пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии все еще устанавливаются.

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