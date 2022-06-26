Ветер до 10 м/с будет дуть в Иркутске 26 июня Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 26 июня подарит горожанам отличный выходной день. При таких прогнозах можно и на пляж, и на прогулку, и на даче поработать. Главное, не в самый солнцепек, и не забывать о головных уборах, ведь в городе сегодня жара до +29 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске 26 июня без осадков, дует юго-восточный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят синоптики. – Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов.

Атмосферное давление в воскресенье, по данным Яндекса, в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 июня также ожидается с переменной облачность, но с осадками – местами ждут метеорологи ждут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер дует с порывами о 14 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +25…+30 градусов. Однако, если небо затянут облака, похолодает до +17…+22.

Внимание! В лесах региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.