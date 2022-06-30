Пушистые солдаты: питомник "К-9" готовит собак-саперов, которые отправятся в зону проведения специальной операции Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Тем временем акция иркутских кинологов "Зоодозор" принимает всероссийские масштабы. Во время третьей экспедиции планируется забрать из пострадавших городов на Украине несколько сотен собак и кошек.

Как адаптируются животные к сибирскому климату? Легко ли найти прежних хозяев? С какими надеждами и планами питомник отмечает свой 27-ой день рождения? Об этом и не только в "Теме дня" говорим с директором питомника "К-9" Вячеславом Славиным и руководителем центра профессиональной дрессировки собак Елизаветой Славиной.

Слушайте программу 30 июня в 18:03

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