Иркутские школьники познакомились с историей связи и цифровым сервисом «Ростелеком.Лицей». Фото: ПАО Ростелеком

Иркутские школьники познакомились с историей телекоммуникаций в Иркутской области и обучающим сервисом «Ростелеком. Лицей». Специалисты компании рассказали ребятам об эволюции телеграфной, телефонной связи и развитии интернета в Приангарье.

Отдельным пунктом программы стало знакомство юных посетителей с цифровой платформой «Ростелеком. Лицей», на которой представлены видео уроки с 1 по 11 класс, а также занятия от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Этот сервис помогает ученикам улучшить знания по школьным предметам и подготовиться к олимпиадам.

В дополнение к базовой программе здесь есть раздел с развивающими курсами для расширения кругозора о современных профессиях, финансовой грамотности, цифровой азбуке здоровья.

«На мероприятии мы узнали о том, как много сделали связисты для развития нашей области, увидели старинные телефоны, оборудование и уникальные фотографии прошлых веков. Кроме того, мне было интересно познакомиться с сервисом “Ростелеком. Лицей”, который я планирую подключить в начале нового учебного года, чтобы лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ», — рассказывает школьница Ярослава Захарова.

«”Ростелеком” активно участвует в развитии телекоммуникационной отрасли региона, постоянно совершенствует технологии. Сегодня мы рассказали ребятам, какие возможности у них появились благодаря цифровизации отрасли, — отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. — Например, ученикам, которые живут в малых и отдаленных поселках, доступны обучающие цифровые сервисы, а всего пару десятилетий назад интернет был только в крупных городах и стоил довольно дорого».

Образовательный и развивающий контент доступен в сервисе «Ростелеком. Лицей» по подписке за 199 рублей в месяц. Узнать подробности об услуге можно на сайте компании или позвонив по номеру 8 800 350 03 35.

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