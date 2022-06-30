В ТЦ «Новая Дача» 1 июля откроют обновленную «Слату». Фото ООО «Маяк»

Первого июля в ТЦ «Новая Дача» на Байкальском тракте откроется обновленный супермаркет «Слата». В честь этого, с 1 по 3 июля, покупатели смогут получить «ФрешКарту-премиум» и стать обладателями ценных призов. Праздничная программа начнется в 16.00.

- В «Новой Даче» представлен хороший выбор премиум-товаров в каждой категории. Это свежая рыба на льду, расширенная винотека, большой выбор блюд в отделе гастронома, разнообразие тортов и пирожных, кафе-бутик с кофе, какао и чаями, - рассказала коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

Специалисты группы компании проанализировали потребности покупателей и постарались их учесть.

- Летом будет постепенное обновление магазина новым ассортиментом, - добавил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

В супермаркете представлено более 9 тысяч видов товаров. Супермаркет также изменился внутри. Так, молочную продукцию, сыры, овощи и фрукты разместили в начале магазина, колбасы и рыба находятся в одной зоне, расширен кондитерский отдел. Кстати, о фруктах: здесь можно приобрести не только привычные яблоки и мандарины, но и экзотические тамаринд, гуаву, питахайю, кокос, кумкват, физалис, артишок и другие.