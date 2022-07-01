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Общество1 июля 2022 2:42

Жители части микрорайона Юбилейный в Иркутске остались без света

Приблизительное время включения электроэнергии - 11.00
Татьяна КОЛЯДИНА
Жители части микрорайона Юбилейный в Иркутске остались без света

Жители части микрорайона Юбилейный в Иркутске остались без света

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аварийное отключение электроэнергии произошло в части Иркутска. Без света остались жители некоторых домов в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщают в пресс службе компании «Иркутские электросети».

- Кроме того, под отключение попала часть домов на улицах Багратиона, Костычева, в садоводствах Березка и Энергетик, - отметили в компании.

На данный момент на место происшествия выехала бригада Южных электрических сетей. Она выявит место поломки и причину отключения света. Приблизительное время включения электроэнергии – 11.00.

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