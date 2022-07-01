Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудил с Игорем Кобзевым развитие Байкальска

Игорь Шувалов и Игорь Кобзев обсудили совместные шаги по развитию Байкальска.

Состоялась встреча председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Обсуждались вопросы реализации проекта комплексного развития Байкальска. Среди них строительство и реконструкция социальных и спортивных объектов.

- Во время Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что Байкальск важно сделать визитной карточкой региона. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить эту задачу. При этом вопросы развития туризма и ликвидации последствий деятельности БЦБК нужно решать параллельно, - сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Стороны обсудили также возможные модели реализации программы социально-экономического развития города до 2040 года.

- Нам предстоит большая работа по трансформации моногорода в привлекательный и комфортный город, где созданы современные возможности для жизни, работы, самореализации и отдыха людей, - отметил Игорь Шувалов.

Кстати, одной из площадок для трансформации может стать бывшая промплощадка БЦБК. Планируется запустить и пилотный проект по строительству деревянного многоквартирного дома в Байкальске.

Ранее Игорь Шувалов и Игорь Кобзев подписали протокол о совместной реализации стратегического мастер-плана Байкальска.