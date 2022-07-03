Ждать ли дождь 3 июля в Иркутске, рассказали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После жаркой рабочей недели, в Иркутск пришли дождливые выходные. Дождь шел в субботу, но ждать ли осадки в воскресенье, 3 июля? Брать ли иркутянам зонты, выходя из дома? Итак, по прогнозу синоптиков дождя не ожидается, ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет не самые жаркие для начала июля +21, +23 градуса.

А вот по Иркутской области местами пройдут кратковременные дожди. В верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском районах сильные, местами очень сильные дожди, днем в северо-восточный районах сильные и очень сильные дожди, грозы, утром местами туман. Ветер подует западный, северо-западный 3-8 м/с, местами порывы днем до 14 м/с, температура при прояснении до +7 градусов, днем +21,+26, местами +11,+16°, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +31°.