Мужчину и девушку на надувной лодке ветром унесло на середину Братского водохранилища. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Отдых на Братском водохранилище едва не закончился бедой для 26-летнего мужчины и 22-летней девушки. Когда они катались на надувной лодке у поселка Мельхитуй Нукутского района, поднялся сильный ветер. Лодку начало уносить от берега. На помощь им на катере вовремя подоспели спасатели ГИМС.

- Отдыхающих нашли на середине акватории Братского водохранилища в пяти километрах от берега, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – После чего их доставили на берег.

Спасатели еще раз призывают жителей Приангарья соблюдать правила безопасности на реках и озерах региона. И напоминают: во время сильного ветра надувные лодки и надувные матрасы становятся неуправляемыми.

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