Дружат ли иркутяне со своими начальниками, выяснил сервис SuperJob Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у иркутян, дружат ли они со своими начальниками? Каждый пятый опрошенный (20%) охарактеризовал свои отношения со своим руководителем дружескими, а 77% — скорее деловыми. При этом 77% тех, кто дружит с начальниками, убеждены, что это приносит пользу для работы.

- Каждый второй (49%) убежден, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, - отметили в пресс-службе SuperJob. - Каждый третий (30%) считает, что мешает.

В основном рассказывали о приятельских отношениях с руководством опрошенные до 34 лет. Среди них большинство мужчин. На вопрос: можно ли сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником? 7 из 10 иркутян ответили положительно.

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