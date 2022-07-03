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Общество3 июля 2022 5:26

Дружат ли иркутяне со своими начальниками, выяснил сервис SuperJob

20% опрошенных горожан охарактеризовал свои отношения со своим руководителем дружескими
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Дружат ли иркутяне со своими начальниками, выяснил сервис SuperJob

Дружат ли иркутяне со своими начальниками, выяснил сервис SuperJob

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у иркутян, дружат ли они со своими начальниками? Каждый пятый опрошенный (20%) охарактеризовал свои отношения со своим руководителем дружескими, а 77% — скорее деловыми. При этом 77% тех, кто дружит с начальниками, убеждены, что это приносит пользу для работы.

- Каждый второй (49%) убежден, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, - отметили в пресс-службе SuperJob. - Каждый третий (30%) считает, что мешает.

В основном рассказывали о приятельских отношениях с руководством опрошенные до 34 лет. Среди них большинство мужчин. На вопрос: можно ли сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником? 7 из 10 иркутян ответили положительно.

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