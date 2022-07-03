«Байкал-Энергия» в обновленном составе начала подготовку к сезону. Фото: пресс-служба ХК "Байкал-Энергия"

Хоккеисты и тренеры иркутской «Байкал-Энергии» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Команда в полном обновленном составе собралась 1 июля. Игроки прошли медицинское обследование, а затем провели первую в это межсезонье тренировку. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, этой весной нашу команду пополнили сразу несколько новичков. Среди них есть и титулованные. За бело-синих теперь будут выступать десятикоатный чемпион мира Юрий Викулин и четырехкратный чемпион мира Артем Бондаренко.

Также состав «Байкал-Энергии» пополнили и другие новички. Среди них: Александр Антипов, Тимофей Безносов, Олег Тарнаруцкий, Богдан Павенский, Матвей Азаренко, Денис Петров, и Вячеслав Швецов.

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