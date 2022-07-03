Еще 75 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, пусть и не такими большими темпами, но продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 75 человек. 24 из них проживают в Иркутске. С начала пандемии, а именно с весны 2020 года в Приангарье уже 296 197 зараженных. Госпитализированы на данный момент 250 пациентов. Прирост за сутки составил 17 больных. Такие данные 3 июля приводит оперативный штаб.

От Covid-19 в Приангарье умерли 8 691 человек. За сутки эта статистика не пополнилась. От заболеваний, не связанных с ковидом скончались 703 пациента. Прирост за сутки один человек.

Что касается хороших новостей, то болезнь победили еще 64 сибиряка. Всего, у нас 292 043 выздоровевших.

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