Очень сильные дожди и ветер обещают 4 июля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь ухудшится погода. Синоптики и спасатели предупреждают, что уже 4 июля в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья пройдут кратковременные, местами ливневые дожди, в северо-восточных районах, ночью в горах южных районов сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы.

Кроме этого, порывы ветра в северо-восточных районах будут достигать 15-20 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается погоды в Иркутске, то в столице Приангарья 4 июля временами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12,+14 градусов, днем +21,+23.

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