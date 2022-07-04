Синоптики обещают температуру до +24 градусов в Иркутске 4 июля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

4 июля в Иркутске будет нежарким, благоприятным для долгих прогулок, поездок и проведения дня на грядках. Так что в этот день даже можно не пользоваться солнцезащитным кремом и наслаждаться свежим воздухом. В понедельник в областном центре, как обещают синоптики Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется только до 24 градусов.

- 4 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный до 6-11 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

Между тем по области погода будет не такая уж безоблачная. Местами польют сильные дожди, прогремят грозы. Кроме того, еще сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Поэтому нельзя разжигать в лесах огонь, даже, чтобы приготовить еду.

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