Пьяный иркутянин на Toyota Mark II врезался в сквер. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска

В Иркутске пьяный 21-летний водитель на Toyota Mark II ехал со стороны Карла Маркса по улице Карла Либкнехта, не справился с управлением и врезался в сквер. Сотрудники Госавтоинспекции областного центра проверяют сейчас все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Процедура освидетельствования с помощью алкотестера показала наличие спиртного в выдыхаемом воздухе у молодого человека, - отметили в ведомстве.

На лихача инспекторы составили административные материалы за вождение в нетрезвом виде, порчу сквера и неуплату штрафов в установленный срок.

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