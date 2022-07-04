Четыре человека погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска

Пренебрежение правилами дорожного движения приводят к несчастным случаям. Каждую неделю аварии забирают жизни людей. В Иркутске и Иркутском районе за минувшую неделю с 27 июня по 3 июля, в дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека. Также в них получили разлитые травмы 28 взрослых и шестеро детей. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Всего было зарегистрировано восемь столкновений транспортных средств, шесть наездов на пешеходов, четыре - на препятствие, в трех случаях машина опрокидывалась, два раза водители наезжали на стоящий транспорт, а также одно падение пассажира.

Напомним, накануне пьяный 21-летний водитель на Toyota Mark II ехал со стороны Карла Маркса по улице Карла Либкнехта, не справился с управлением и врезался в сквер. К счастью, он остался невредим.

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