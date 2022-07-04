Ангарчанина осудили на четыре года колонии за выстрел в голову соседа Фото: Андрей АБРАМОВ

Ангарский городской суд приговорил 38-летнего мужчину к четырем годам колонии общего режима. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Инцидент произошел в октябре 2021 года в гаражном кооперативе в Ангарске, - рассказали в суде. - Причиной ссоры между соседями стал спор о пользовании дорогой на территории ГСК, где располагался автосервис, цех по ремонту мебели и гаражи. Словесная перепалка перешла в драку, после чего подсудимый, вооружившись огнестрельным оружием ограниченного поражения – пистолетом «Стример», произвел выстрел в голову потерпевшего. Пострадавшего увезли в больницу с тяжелой травмой.

В суде ангарчанин свою вину не признал и сказал, что действовал исходя из необходимой обороны. Причинить вред он не хотел. Кроме того, подсудимый сожалеет о том, что произошло.

Таким образом, суд назначил мужчине наказание. Кроме отбывания срока в колонии, он должен еще заплатить потерпевшему компенсацию морального ущерба в размере 600 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

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