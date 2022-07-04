47 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 4 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

50 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 4 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 244 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 292 104 человека, - отметили в ведомстве.

К сожалению, за сутки был зафиксирован один смертельный случай от коронавируса. В общей сложности от инфекции скончались 8 692. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 703 пациента.

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