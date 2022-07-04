ИНК победила в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2021». Фото: Пресс-служба ИНК

Достижения Иркутской нефтяной компании отметили на федеральном уровне. На Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2021» компания победила сразу в двух номинациях: «За вклад в устойчивое развитие территорий» и «За экологически ответственный бизнес».

Дипломы и почетные знаки конкурса президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил генеральному директору АО «ИНК-Капитал» Марине Седых. Она подчеркнула, что принцип социальной ответственности - всегда в приоритете для компании.

- Мы в очередной раз убедились, что стратегия социальной и экологической деятельности ИНК выбрана верно, - сказала во время награждения Марина Седых. - Это мотивирует продолжать развиваться в этом направлении и определяет планы на будущее.

Так, компания намерена выстраивать надежное взаимодействие с органами власти всех уровней, различными коммерческими и некоммерческими организациями и местными жителями.

И примеры такого сотрудничества уже есть. Это соглашения о социально-экономическом развитии, заключенные с правительством Приангарья, Якутии, с Кежемским и Эвенкийским районами Красноярского края, а также договоренности с малыми коренными народами севера, и, конечно же, проекты, воплощенные на территориях, где работает ИНК.

Директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина рассказала, что Иркутская нефтяная компания участвует в конкурсе второй год подряд, и хоть в 2021-м не заняла призовых мест, зато получила опыт, который и помог победить в этом году.

Надо сказать, что конкуренция нынче была очень высокая - 189 заявок на 16 номинаций. Кроме вклада в устойчивое развитие территорий и экологической ответственности, ИНК представила достижения в сфере охраны труда и здоровья работников и рассказала о своем опыте развития кадрового потенциала. Организаторы оценивали результаты социальной, благотворительной, волонтерской работы, эффективность социального партнерства, взаимодействия с организациями и ассоциациями, а также с коренными малочисленными народами Севера.

СПРАВКА "КП"

О конкурсе

«Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» - ежегодный конкурс. Проводится для того, чтобы поддерживать перспективный для страны бизнес и поощрять развивающиеся компании.