Трех жителей Ангарска осудят за мошенничество при реализации проекта «Старшее поколение» Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Ангарская прокуратура отправила в суд уголовное дело о мошенничестве при реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Две женщины и один мужчина в возрасте от 31 до 55 лет причинили ущерб региональному бюджету на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщают пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- С июня по декабрь 2019 года один из руководителей и два сотрудника регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования в Иркутске подыскали информацию о людях предпенсионного возраста якобы для прохождения курсов по дополнительному профессиональному образованию, - рассказали в ведомстве.

Чтобы сделать видимость обучения, мошенники подделали документы о получении образования десяти жителей города, которые на самом деле его не получали. Большая часть из них даже не знала, что они стали участниками проекта.

Кроме того, одна из злоумышленниц вписала в документы себя и свою родственницу, как тех, кто прошел обучение. После преступная группа подала документы в министерство труда и занятости населения региона, получила выплату, которой распорядилась по своему усмотрению. Но полицейским удалось обнаружить противоправную деятельность этих людей. Теперь дело рассмотрит Кировский районный суд областного центра.

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