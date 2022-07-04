Ефрейтор Кирилл Иванов из Куйтунского района погиб во время спецоперации на Украине

Ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов из Куйтунского района погиб во время спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область пришла печальная весть о гибели военного на Украине. 10 июня стало известно о том, что во время спецоперации по защите Донбасса погиб ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов из Куйтунского района. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Куйтунского раона.

- 10 июня 2022 года стало известно о том, что в результате подрыва на мине боевой машины, гвардии ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов погиб, - рассказали в администрации. - Потеря близкого человека для семьи и друзей — невосполнимая трагедия, болью она отозвалась и в наших сердцах.

С бойцом простились его родные, близкие, а также земляки, жители Куйтунского района.

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