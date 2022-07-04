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Политика4 июля 2022 4:52

Ефрейтор Кирилл Иванов из Куйтунского района погиб во время спецоперации на Украине

Он погиб 10 июня 2022 года
Татьяна КОЛЯДИНА
Ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов из Куйтунского района погиб во время спецоперации на Украине

Ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов из Куйтунского района погиб во время спецоперации на Украине

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область пришла печальная весть о гибели военного на Украине. 10 июня стало известно о том, что во время спецоперации по защите Донбасса погиб ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов из Куйтунского района. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Куйтунского раона.

- 10 июня 2022 года стало известно о том, что в результате подрыва на мине боевой машины, гвардии ефрейтор контрактной службы Кирилл Иванов погиб, - рассказали в администрации. - Потеря близкого человека для семьи и друзей — невосполнимая трагедия, болью она отозвалась и в наших сердцах.

С бойцом простились его родные, близкие, а также земляки, жители Куйтунского района.

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