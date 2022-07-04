Скульптор иркутского «Бабра» Наталья Бакут ушла из жизни на 65-м году. Фото: предоставлено администрацией Куйтунского района

Известный в Иркутске скульптор «Бабра» Наталья Бакут скончалась на 65-м году жизни. Она прославилась тем, что создала много произведений, украшающих сейчас областной центр. Кроме бабра, это «Айболит» у ветеринарной клиники, а также «Белый старец» в Аршане. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- Наталья Алексеевна получила большую известность как художник-камнерез, отмечена многими наградами, в том числе орденами «А.К. Денисова-Уральского» и «Михаила Перхина»,- рассказали в министерстве. - За 20 лет она создала Иркутскую камнерезную школу, благодаря этому Иркутск признан камнерезным центром России, наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом.

Помимо всего остального, она вместе со своим мужем и другими единомышленниками организовали выставку в музее Иркутска, связанную с популяризацией камнерезного искусства и Байкальского региона.

Проводить в последний путь Наталью Бакут горожане могут 6 июля с 14.00 до 15.00 в ритуальном зале по адресу Бульвар Гагарина, 4 ст.1. В этот же день будет возможность отдать дань памяти у скульптуры «Бабр» (130-квартал), где будет установлен венок ее автору от благодарных иркутян.

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