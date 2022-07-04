Segezha Group приняла участие в ежегодном саммите Machines Can See. Фото предоставлено компанией.

Сегодня Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняла участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See 2022, организуемом компанией VisionLabs. Главная тема в этом году - синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. На мероприятии холдинг представлял директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов.

Сергей Меркулов подробно рассказал о применении технологий компьютерного зрения в Segezha Group для контроля сырьевых потоков и обеспечения производственной безопасности на заводах. Он особо подчеркнул, что этот инструментарий позволяет решать задачи комплексной безопасности, учитывать рабочее время, предотвращать внештатные ситуации, сокращать время рутинных процессов, повышать достоверность и чистоту данных, унифицировать методы измерения.

Фото предоставлено компанией.

Так, в периметре Группы контроль за сырьевыми потоками максимально компьютеризирован и оцифрован. С помощью искусственного интеллекта осуществляется приемка круглого леса, обмер лесовозов и сырьевых штабелей на делянках, инвентаризация лесных бирж. При этом для работы на лесных биржах используются дроны и мобильные устройства, оснащенные лазерными системами.

С целью обеспечения производственной безопасности на заводах Segezha Group компьютерное зрение контролирует ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты, сигнализирует о случаях падения сотрудников, проникновения их в запретные зоны, курения в неположенных местах, появления возгораний и задымлений, возникновения паровых и жидкостных свищей. Искусственный интеллект распознает лица и транспортные средства, поддерживает биометрическую систему контроля и управления доступом на проходных пунктах предприятий, выявляет лиц в нетрезвом состоянии и выполняет целый ряд других специализированных аналитических функций.

Фото предоставлено компанией.

Новые технологии доказывают свою эффективность. Благодаря им снижается количество случаев выхода на работу сотрудников без средств индивидуальной защиты. Одновременно сокращается число производственных травм, простоев оборудования. Снижается риск смерти сотрудников или нанесения вреда их здоровью. При этом обеспечивается более высокая производительность труда, минимизируются риски материального ущерба предприятиям.

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Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com