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Общество4 июля 2022 8:16

ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса

ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса. Фото предоставлено компанией.

ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса. Фото предоставлено компанией.

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса сервис для работы с зарплатными реестрами в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. С его помощью бухгалтеры компаний – зарплатных клиентов банка могут проводить все необходимые операции по начислению оплаты труда.

В приложении пользователи могут просматривать детали реестра, отслеживать статусы работы с ним, подписывать и отправлять его в банк. О результатах обработки документа оповестит push-уведомление, а для удобства просмотра списка реестров или их поиска реализована фильтрация по сумме, статусу и дате создания. Сервис доступен владельцам смартфонов на ОС Android.

«Цифровые услуги для бизнеса сегодня так же востребованы, как и у розничных клиентов. Предприниматели привыкли управлять своими финансами и совершать большинство банковских операций с помощью смартфона. Поэтому мы стремимся максимально упростить для них работу в дистанционных каналах. Новая опция по работе с зачислением зарплат в мобильном приложении позволит предприятиям организовать эту работу без привязки к рабочему месту. Это значительно упрощает процесс расчетов с персоналом, при этом совершенно неважно, какое число сотрудников добавлено в реестр», – отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Ранее ВТБ упростил работу клиентов среднего и малого бизнеса с зарплатными проектами – банк запустил комплекс сервисов «Цифровая сделка». Теперь зарплатный проект для бизнеса можно подключить через интернет-банк ВТБ Бизнес за сутки, не посещая офис банка. «Анкетный сервис» и другие возможности упростят сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии – начисление заработной платы. Также банк первым на российском финансовом рынке запустил в мобильном приложении ВТБ Онлайн сервис для получения сообщений от работодателей. Push-уведомления мгновенно приходят зарплатным клиентам. Для организации и сотрудников опция предоставляется бесплатно.

ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов. Сегодня по всей России карту для получения заработной платы используют свыше 7 млн человек.

По данным пресс-службы банка ВТБ (ПАО). Подробнее на сайте www.vtb.ru