Двое мужчин погибли на водоемах Иркутской области за первые дни июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за первые дни июля зафиксировано два случая гибели людей на водоемах. Самый последний произошел накануне на карьере в пяти километрах от населенного пункта Большая Речка Иркутского района. Тогда утонул мужчина 1984 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- По словам очевидцев, он зашел в воду и поплыл, а в 30 метрах от берега внезапно скрылся из виду, - рассказали в ведомстве. - Глубина в предполагаемом месте утопления составляла около пяти метров. Водолазами Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России тело было поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, в этот же день в Ангарском районе сотрудники МЧС нашли тело мужчины 1962 года рождения. Он переплывал реку в районе песчаной косы и не выплыл на берег. Его нашли на глубине 3,5 метров в 20 метрах от берега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

157 километров дорог и 37 мостов восстановили за три года в пострадавших от наводнения районах Иркутской области.(подробности)