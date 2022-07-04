Туриста эвакуировали с тропы, ведущей на пик Черского в Слюдянском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Второй случай эвакуации туриста произошел в Слюдянском районе. Мужчину вывезли с тропы, ведущей на пик Черского. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Накануне, 3 июля, в 22.40 от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Слюдянского района поступило сообщение о том, что у 38-летнего мужчины во время спуска с пика Черского в районе карьера Перевал ухудшилось состояние из-за обострившейся старой травмы ноги, - рассказали в ведомстве. - Продолжить движение по маршруту он самостоятельно не мог, с ним также находились супруга и 8-летний ребенок.

Сообщение спасателям пришло уже вечером, когда было темно. Но это не помешало обнаружить семью. Сотрудникам МЧС удалось найти мужчину, так как он четко указал, где находится и был все время в названном месте. Его увезли в больницу.

Напомним, в прошлый раз спасатели эвакуировали с дороги, ведущей также на пик Черского, 19-летнего парня с признаками сердечного приступа.

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