Меры по защите жителей Иркутской области от мошенников обсудили в ЗС

Меры по защите жителей Иркутской области от мошенников обсудили на заседании Общественного совета в ЗакСобрании.

Мошенничества в интернете, а также по мобильной связи обсудили на заседании Общественного совета в Законодательном Собрании Иркутской области. Особенно это актуально в связи с тем, что много обманов происходит с пенсионерами, инвалидами. Парламентарии считают, что необходимо принимать меры для профилактики мошенничеств.

- Мошенники могут легко войти в доверие, запутать, запугать, выманить информацию по банковским картам и личным документам, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Наша задача – помочь пожилым людям обеспечить их безопасность.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Жбанов рассказал, что в прошлом году на территории региона было зарегистрировано 8444 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Чаще всего мошенники обманывают жителей, представляясь сотрудниками банков, прокуратуры и полиции, совершая торговые сделки на интернет-порталах. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области Надежда Козлова сообщила, что в отделение пенсионного фонда поступают обращения от пожилых людей, которые получили, якобы, официальные уведомления о перерасчете пенсий.

Завершая заседание Общественного совета Алексей Соболь отметил, что все поступившие предложения будут включены в перечень рекомендаций, который направят в правительство Иркутской области, а также в полицию, прокуратуру, отделения пенсионного фонда.