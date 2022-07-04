Речники SegezhaGroup отметили свой профессиональный праздник. Фото предоставлено компанией.

Каждое первое воскресенье июля сотрудники ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» SegezhaGroup (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») отмечают свой профессиональный праздник – День работников морского и речного флота.

Уже по традиции в городе Усть-Кут Иркутской области, где базируется ООО «Верхнеленское Речное Пароходство», прошел парад судов в честь Дня речника. Четыре судна пароходства приняли участие в шествии по реке Лена.

Накануне генеральный директор поздравил сотрудников с профессиональным праздником, вручил почетные грамоты от президента SegezhaGroup Михаила Шамолина, Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мэра Усть-Кута Сергея Анисимова и городской думы. Всем сотрудникам предприятия также выплатили денежную премию.

«Уже традиционносвой профессиональный праздник речники отмечают парадом судов предприятий, базирующихся на территории Усть-Кутского района. Развитие большинства северных территорий Иркутской области исторически связано с флотом. Мы убеждены, что модернизация флота и развитие новых грузопассажирских потоков, а также традиции, опыт и профессионализм трудовых коллективов отрасли помогут речникам справиться с задачами любой сложности и обеспечить потребность населения в услугах водных перевозок», - отметил Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «ВЛРП».

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» является лидером грузовых перевозок в Верхне-Ленском бассейне, по р.Лена и ее притокам - Витиму, Вилюю, Алдану. Его деятельность охватывает Иркутскую область и Республику Саха (Якутию). На предприятии трудится более 500 профессиональных сотрудников.

Преимущества компании - флот из мелкосидящих судов, позволяющих работать даже в период мелководья, наличие собственных судоремонтных баз, сети филиалов, координирующих перевозки. В распоряжении компании 98 единиц флота. Это сухогрузный, нефтеналивной, буксирный и вспомогательный флот.

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SegezhaGroup – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. SegezhaGroup занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. SegezhaGroup представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com