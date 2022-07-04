Питомник "К-9" готовит собак-саперов, которые отправятся в зону проведения специальной операции

В гостях у Комсомолки директор питомника "К-9" Вячеслав Славин и руководитель центра профессиональной дрессировки собак Елизавета Славина.
Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
Акция иркутских кинологов "Зоодозор" принимает всероссийские масштабы: во время третьей экспедиции планируется забрать из пострадавших городов на Украине несколько сотен собак и кошек.
В гостях у Комсомолки директор питомника "К-9" Вячеслав Славин и руководитель центра профессиональной дрессировки собак Елизавета Славина.
Контакты питомника "К-9": тел: 8 (3952) 600-444