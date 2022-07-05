Лесные пожары в Катангском и Ольхонском районах на особом контроле правительства Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Погода в Иркутской области в этом месяце будет нестабильная. До 10 июля ожидаются дожди, грозы, сильный ветер. Затем в большинстве территорий наступит жара - среднемесячная температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы. Из-за этого сохраняются высокие классы пожарной опасности: четвертый и пятый - в Чунском, Тайшетском и Ольхонском районах, а также в ближайшие дни - в Киренском, Катангском и Заларинском. Об этом говорили на заседании КЧС, которое провел глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Принимаемые меры в целом помогли стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Но поскольку в ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивая погода, нужно вовремя координировать работу, оперативно принимать решения.

Так, временно изменили авиамаршрут из Иркутска в Ербогачен и обратно. Теперь самолет будет садиться для дозаправки в Киренске.

- Стоимость билетов при этом не изменится, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Решение принято из-за лесопожарной обстановки на севере региона. Время в пути увеличится приблизительно на полчаса.

Министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин рассказал, что особое внимание сейчас уделяется двум территориям.

- Это Ольхонский район, где на удалении 370 километров от Иркутска на границе с нацпарком, действует лесной пожар. Мы принимаем все необходимые меры по тушению, наращиваем группировку, будут приняты дополнительные решения, - отметил Владимир Читоркин. - И еще одна точка - Катангский район. Есть прогноз, что там будет высокий класс пожарной опасности, поэтому принято решение, чтобы в Ербогачене всегда был резерв парашютистов-десантников.