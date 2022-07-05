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Происшествия5 июля 2022 5:45

Последствия оползня на трассе Байкал убрали, но ограничение движения оставили

Специалисты вывезли 16 тысяч кубометров грунта
Татьяна КОЛЯДИНА
Последствия после оползня на трассе Байкал убрали, но ограничение движения пока оставили

Последствия после оползня на трассе Байкал убрали, но ограничение движения пока оставили

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На 156-м километре трассы Р-258 Байкал было убрано 16 тысяч кубометров грунта после того, ка сошел оползень. На данный момент дорожники очистили полосу движения. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на Упрдор "Южный Байкал".

- Из-за предстоящих осадков было принято решение не снимать ограничение движения на дороге, так как есть риск следующих сходов, - отметили в ведомстве.

Напомним, 15 июня на трассе Байкал сошел оползень. Специалисты перекрыли движение машин в обе стороны. Причиной всему оказалось ненадлежащее исполнение владельцем дороги полномочий в сфере дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, защиты дорог от оползней.

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