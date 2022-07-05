Последствия оползня на трассе Байкал убрали, но ограничение движения оставили

Последствия после оползня на трассе Байкал убрали, но ограничение движения пока оставили Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На 156-м километре трассы Р-258 Байкал было убрано 16 тысяч кубометров грунта после того, ка сошел оползень. На данный момент дорожники очистили полосу движения. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на Упрдор "Южный Байкал".

- Из-за предстоящих осадков было принято решение не снимать ограничение движения на дороге, так как есть риск следующих сходов, - отметили в ведомстве.

Напомним, 15 июня на трассе Байкал сошел оползень. Специалисты перекрыли движение машин в обе стороны. Причиной всему оказалось ненадлежащее исполнение владельцем дороги полномочий в сфере дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, защиты дорог от оползней.

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