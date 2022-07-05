Аварии в Иркутске и Иркутском районе происходят по вине водителей, чей стаж больше 15 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГИБДД предоставили интересную статистику по авариям в Иркутске и Иркутском районе. Из-за кого чаще всего они происходят? Многие наивно думают, что из-за неопытных. Ан нет! Чаще всего в ДТП попадают автомобилисты со стажем более 15 лет.

- По данным статистики за полгода в Иркутске и Иркутском районе по вине водителей произошло столько ДТП: стаж до 2 лет - 27 случаев дорожно-транспортных происшествий, с 2 до 5 лет - 41 ДТП, с 5 до 10 лет - 77 аварий, с 10 до 15 лет – 57 происшествий на дороге, свыше 15 лет – 131, - рассказали в ведомстве.

Это объясняется тем, что наиболее опытные водители рискуют на дорогах чаще, чем те, у кого маленький стаж. Поэтому, несмотря на отличные знания ПДД, не стоить форсить и подвергать опасности других людей.

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