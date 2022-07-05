Реконструкция дороги в Новолисихе и ремонт Байкальского тракта: депутаты ЗС посетили объекты

Спикер областного парламента Александр Ведерников и руководитель профильного комитета Виктор Побойкин посетили две дороги, на которых ведется ремонт. Первый объект – это

реконструкция улицы в деревне Новолисиха. На участке в 3,8 км появится асфальтобетонное дорожное полотно, тротуары, освещение, ливневая канализация. Дорогу впервые в регионе оборудуют локальными очистными сооружениями.

- Высказали свои опасения, чтобы глава муниципалитета не остался один на один с этим сложным в реализации проектом. Договорились, что министерство уделит этой дороге особое внимание, - отметил Александр Ведерников.

Иркутск – Листвянка. Здесь ведется ремонт участков 21 - 32 км и 52 - 57 км. Также идут замеры интенсивности движения по Байкальскому тракту, которые войдут в проекты реконструкции отдельных участков дороги.

- Федерация готова выделять средства на реконструкцию дороги Иркутск – Листвянка. Мы можем превратить участка 21 - 29 км в автобан. Надеемся, что до конца года завершится проектирование этой части дороги и прохождение экспертизы, а в следующем году сможем провести эту работ, - сказал спикер.

Александр Ведерников напомнил, что депутаты уделяют особое внимание качественной транспортной доступности в территориях. На июньской сессии поправками к бюджету на 2022 год более 1,5 миллиардов рублей было выделено дополнительно на строительство дорог в муниципалитетах.