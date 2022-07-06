Жара до +27 градусов ожидается в Иркутске 6 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске 6 июля синоптики обещают отличную погоду. Самое время, чтобы загорать на солнышке на пляже у реки или Байкала, либо уехать на дачу и жарить шашлыки. Днем температура воздуха поднимется до +27 градусов. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что дождя во среду не будет точно.

- 6 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура +25,+27 градусов, - рассказали в ведомстве.

А вот по области могут быть дожди и грозы. Кроме того, местами по региону ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук освобожден от должности.(подробности)

Реконструкция дороги в Новолисихе и ремонт Байкальского тракта: депутаты ЗС посетили объекты.(подробности)