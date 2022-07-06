Полицейские распознали в толпе подозреваемого в серии краж и грабежей в Иркутске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске полицейские распознали в толпе подозреваемого в серии краж и грабежей. Они на бульваре Постышева заметили прохожего, который подходил под приметы злоумышленника. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Остановив подозрительного гражданина, прапорщик и старший сержант полиции стали выяснять, имеет ли он отношения к произошедшему, - рассказали в ведомстве. - Желая избежать ответственности за содеянное, задержанный представился другим человеком. Однако ввести в заблуждение опытных сотрудников полиции ему не удалось. 33-летний житель Шелехова передан коллегам.

В отделе полиции он во всем признался. Оказалось, что мужчина уже был судим за кражу имущества.

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