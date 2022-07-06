Четыре дороги дополнительно отремонтируют в Иркутске в этом году. Фото: администрация Иркутска.

В этом году в Иркутске отремонтируют еще четыре дороги сверх запланированного количества. Это улицы Красноармейская, Александра Невского, Бочкина и объездная Ново-Ленино. Деньги выделило министерство транспорта и дорожного хозяйства Приангарья и городская администрация.

- Таким образом, летом в городе будет идти ремонт 18 дорог и участков общей протяженностью более 20 километров, - сказал мэр областного центра Руслан Болотов. - Это результат совместной работы с правительством области. Со своей стороны, мы ищем все возможные пути для того, чтобы при имеющихся ресурсах приводить в порядок как можно больше участков.

Так, уже известны подрядчики, которые займутся обновлением улиц Красноармейской и Александра Невского.

Красноармейскую починят от улицы Карла Маркса до Тимирязева - здесь отремонтируют дорогу и тротуары. А на Александра Невского, помимо этого, переустроят колодцы, нанесут свежую разметку, обновят "зебры" и освещение, а также ограждения и бордюры. Эту улицу обновят от пересечения с Красных Мадьяр до 1-й Советской.