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Общество6 июля 2022 10:00

Ветеринар рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару

Лучший совет - избегать прямых солнечных лучей
Татьяна КОЛЯДИНА
Ветеринар рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару

Ветеринар рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару +30. Оказывается, что кошки и собаки переносят ее по-разному. Первые сами находят себе прохладное место и пережидают жару там, а собакам уже сложнее. Но и тем и другим прямые солнечные лучи опасны. Об этом сообщают в NEWS.ru.

- У собак абсолютно другая физиология, - объяснил Михаил Шеляков. – Они хуже переносят жару ввиду личной непереносимости данного состояния. В связи с этим лучше не выгуливать четвероногих рядом с водоемом.

Также пес может получить тепловой удар, бегая на улице при высокой температуре воздуха. Нужно помнить, если это случилось, то нужно отнести питомца в тень и смочить лоб водой.

Еще пара советов, которые важно соблюдать: нужно стараться гулять возле дома. И постараться дать искупаться в водоеме, если таковой есть поблизости. Так собака лучше справится с жарой.

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