Ветеринар рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал иркутянам, как спасти питомца в жару +30. Оказывается, что кошки и собаки переносят ее по-разному. Первые сами находят себе прохладное место и пережидают жару там, а собакам уже сложнее. Но и тем и другим прямые солнечные лучи опасны. Об этом сообщают в NEWS.ru.

- У собак абсолютно другая физиология, - объяснил Михаил Шеляков. – Они хуже переносят жару ввиду личной непереносимости данного состояния. В связи с этим лучше не выгуливать четвероногих рядом с водоемом.

Также пес может получить тепловой удар, бегая на улице при высокой температуре воздуха. Нужно помнить, если это случилось, то нужно отнести питомца в тень и смочить лоб водой.

Еще пара советов, которые важно соблюдать: нужно стараться гулять возле дома. И постараться дать искупаться в водоеме, если таковой есть поблизости. Так собака лучше справится с жарой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 сортов винограда, адаптированных для Иркутской области, дают урожай.(подробности)

Рощу на Синюшиной горе в Иркутске продолжают благоустраивать.(подробности)