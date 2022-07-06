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Общество6 июля 2022 10:16

Пять причин, почему иркутянки делают пластические операции

Пластический хирург Виктория Блинова рассказал, почему женщины делают пластические операции
Татьяна КОЛЯДИНА
Пять причин, почему иркутянки делают пластические операции

Пять причин, почему иркутянки делают пластические операции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть пять самых частых причин, почему иркутянки делают пластические операции. Первая: быть красивой, вторая - быть успешной, третья - ради морального спокойствия, четвертая - для достижения своих целей, пятая - гарантированное омоложение. Такую статистику привела пластический хирург Виктория Блинова. Об этом сообщают в NEWS.ru.

- Вряд ли есть повод размышлять на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации, - отметила хирург. - И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врожденный дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой.

Каждая женщина хочет выглядеть красиво, свежо и современно. Это не зависит от возраста, будь то даме 18 или 70.

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