Пять причин, почему иркутянки делают пластические операции Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть пять самых частых причин, почему иркутянки делают пластические операции. Первая: быть красивой, вторая - быть успешной, третья - ради морального спокойствия, четвертая - для достижения своих целей, пятая - гарантированное омоложение. Такую статистику привела пластический хирург Виктория Блинова. Об этом сообщают в NEWS.ru.

- Вряд ли есть повод размышлять на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации, - отметила хирург. - И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врожденный дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой.

Каждая женщина хочет выглядеть красиво, свежо и современно. Это не зависит от возраста, будь то даме 18 или 70.

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