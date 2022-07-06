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Общество6 июля 2022 10:27

Вторая волна записи детей в первый класс началась в Иркутской области

Она доступна с 6 июля на Госуслугах
Татьяна КОЛЯДИНА
Вторая волна записи детей в первый класс началась в Иркутской области

Вторая волна записи детей в первый класс началась в Иркутской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области началась вторая волна записи в первый класс. Она доступна с 6 июля на Госуслугах. Сейчас родители могут подать заявление, у которых дети живут не на закрепленной за школой территории. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Ребенка зачислят в выбранное образовательное учреждение, если есть свободные места, - отметили в правительстве. - Кроме того, открылся прием заявлений в техникумы и колледжи.

Напомним, в регионе сервис по подаче заявлений в первый класс заработал на Госуслугах с 1 апреля. Это стало возможным благодаря региональным министерствам образования и цифрового развития и связи, который был воплощен в рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат.

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