Дождь с грозой ожидают иркутян 7 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнце порадовало жителей Иркутска в июле только один день. Сразу наползли тучи – погода ожидается в областном центре 7 июля неблагоприятной. По данным синоптиков иркутского Гидрометцентра, в четверг на город обрушатся гроза и дожди.

- 7 июля в Иркутске будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура +21,+23 градусов, - рассказали в ведомстве.

По области метеорологи также обещают грозы, дожди, а утром - туман.

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