Должностное лицо из Катангского района досрочно сложил полномочия по требованию прокурора

Должностное лицо из Катанского района досрочно сложил полномочия по требованию прокурора Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура Катангского района провела проверку соблюдения закона о коррупции. Оказалось, что должностное лицо из этого района в обход конкурентов оформил у нефтяной компании займ сырой нефти. При этом он обещал заплатить за товар бюджетными деньгами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников должностного лица, - рассказали в ведомстве. - К тому же нарушитель не решил конфликт интересов, который обусловлен антикоррупционным законодательством.

После должностное лицо объявил подрядчика победителем торгов, с ним был заключен контракт на поставку нефти в объеме более 800 тонн и ценой свыше 34 миллионов рублей. В тот же день был подписан акт приема - передачи товара.

Поэтому прокуратура направила в суд иск о досрочном сложении полномочий. Но суды первой и апелляционной инстанций с иском не согласились. Поэтому было внесено кассационное представление об отмене необоснованного судебного акта. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерово обязал вернуться к вопросу иска. Таким образом, Иркутский областной суд все же отстранил от дел должностное лицо. Решение суда вступило в законную силу.

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