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Общество7 июля 2022 4:12

Должностное лицо из Катангского района досрочно сложил полномочия по требованию прокурора

Прокуратура провела проверку по коррупции
Татьяна КОЛЯДИНА
Должностное лицо из Катанского района досрочно сложил полномочия по требованию прокурора

Должностное лицо из Катанского района досрочно сложил полномочия по требованию прокурора

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура Катангского района провела проверку соблюдения закона о коррупции. Оказалось, что должностное лицо из этого района в обход конкурентов оформил у нефтяной компании займ сырой нефти. При этом он обещал заплатить за товар бюджетными деньгами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников должностного лица, - рассказали в ведомстве. - К тому же нарушитель не решил конфликт интересов, который обусловлен антикоррупционным законодательством.

После должностное лицо объявил подрядчика победителем торгов, с ним был заключен контракт на поставку нефти в объеме более 800 тонн и ценой свыше 34 миллионов рублей. В тот же день был подписан акт приема - передачи товара.

Поэтому прокуратура направила в суд иск о досрочном сложении полномочий. Но суды первой и апелляционной инстанций с иском не согласились. Поэтому было внесено кассационное представление об отмене необоснованного судебного акта. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерово обязал вернуться к вопросу иска. Таким образом, Иркутский областной суд все же отстранил от дел должностное лицо. Решение суда вступило в законную силу.

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