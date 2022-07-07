Полицейские разыскивают высокого мужчину с залысиной в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 36-летнего Александра Арешенко. Родственники заявили о нем несколько дней назад. Выяснилось, что его видели последний раз утром 5 июля на улице Тимирязева в районе больницы № 3, и до сих пор о нем ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерявшемуся на вид около 36-40 лет, высокого роста, среднего телосложения, голубоглазый, есть залысина, - рассказали в ведомстве. – В тот день мужчина был одет в спортивную куртку, мастерку темно-синего цвета, голубую футболку с белыми полосками и черное спортивное трико. На ногах белые кроссовки.

Также известно, что Александр Арешенко может быть дезориентирован. Всех, кто знает о его местонахождении или видел, полиция просит обратиться в дежурную часть.

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