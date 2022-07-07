Segezha Group Иркутской области делает ставку на молодежь. Фото предоставлено компанией.

На предприятиях Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области – ООО «Тайрику-Игирма Групп», ООО «ТимберТранс» и ООО «Верхнеленское Речное Пароходство», трудится 4,3 тыс. сотрудников. Из них 30% составляет молодежь до 30 лет.

Для их профессионального и карьерного роста создаются максимально благоприятные условия. Так, регулярно проводятся курсы повышения квалификации, предусмотрены программы обучения начинающих специалистов. С этой целью предприятия оборудованы учебными классами и тренировочными симуляторами.

Молодым сотрудникам предоставляется возможность проживания в общежитиях на территории предприятий. Помимо конкурентной заработной планы предусмотрены корпоративные спортивные и рекреационно-оздоровительные программы, в том числе для членов семей.

Во время производственной практики на предприятиях Segezha Group в Иркутской области учащиеся вузов и ссузов получают не только ценные профессиональные навыки, но и заработную плату.

«Трудоустройству молодых специалистов уделяем особое внимание. Так, совсем недавно для прохождения практики на ООО «ВЛРП» прибыли 72 курсанта из пяти учебных заведений России. За каждым из курсантов закреплен опытный наставник, который обучает его и знакомит с профессией. За молодыми специалистами – будущее предприятий группы», - говорит Артем Силуянов, генеральный директор ООО УК «Тимбер Инвест Груп».

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com