Свалку из бытовой техники и предметов быта обнаружили на Ольхоне

Свалку из останков животных, бытовой техники и предметов быта обнаружили на Ольхоне. Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На Байкале, на острове Ольхоне недалеко от деревни Халгай на берегу была обнаружена свалка из останков животных, бытовой техники и предметов быта. Сейчас прорабатывается вопрос об ее устранении, а также о поиске тех, кто виноват. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- О ее обнаружении государственные инспекторы в области защиты окружающей среды уведомили органы местного самоуправления, - отметили в нацпарке. - Объем отходов предварительно оценили в несколько кубометров.

Как пояснил руководитель островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников, такие стихийные свалки не редкость. Но, чтобы возле воды и на открытой местности – впервые.

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